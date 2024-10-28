Представлен бесшумный танк Hyundai с водородным двигателем

Оборонное подразделение южнокорейской компании Hyundai представило танк с водородным двигателем, который будет практически бесшумным и обладать низким тепловым излучением. Принятие новинки на вооружения ожидается к 2040 году.

Используемая при создании танка технология водородных топливных элементов позволяет значительно снизить шум и тепловое излучение, а также улучшить скрытность танка, сообщает пресс-служба компании.

Водородный танк Hyundai Фото: © Hyundai Rotem

Кроме того, водородные топливные элементы могут обеспечить более высокую мощность и улучшить мобильность танка, а также его внедорожные возможности. Водородный танк получит автопилот и встроенный дрон.

В качестве основного вооружения будет использоваться 130-мм гладкоствольная пушка. Разработчики также применят современные радиопоглощающие материалы, что сделает танк трудно обнаруживаемым радарами.