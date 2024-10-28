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Средняя ставка по ипотеке в России превысила 25% годовых

Источник:
Sibnet.ru
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Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на первичном и вторичном рынках превысила 25% годовых, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства на сайте ДОМ.рф.

С 21 по 27 октября средняя ставка на первичном рынке составила 25,4%, прирост за неделю — 2,1%. На вторичном рынке ставка поднялась до 25,43% годовых, прирост — 2,32%, сказано в сообщении.

Ставка рефинансирования аналогично перешагнула отметку в 25%, составив 25,15% (прирост на 1,8%).

Одновременно с ростом средневзвешенной ставки по рыночной ипотеке выше 25% ставки по вкладам в российских банках также достигли 25%.

Рост в обоих секторах зафиксирован после очередного повышения ключевой ставки Банком России: в минувшую пятницу он поднять показатель с 19% сразу до 21%.

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Экономика #Квадраты
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