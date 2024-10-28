Центробанк отложил выпуск новой 500‑рублевой купюры

Банк России отложил на неопределенный срок выпуск новой купюры номиналом 500 рублей. Ранее планировалось выпустить ее до конца 2024 года.

Предполагалось, что обновление банкнотного ряда 1997 года закончится в 2025 году, пишут «Известия». Однако выпуск обновленной 500-рублевой купюры точно не произойдет в 2024 году, прогнозов относительно сроков ее появления пока нет.

«В этом году мы должны обсудить с экспертами Консультативного совета и жителями нашей страны символы для банкноты 1000 рублей и приступить к разработке ее дизайна. Дальше перейдем к банкнотам других номиналов — 500, 50 и 10», — уточнила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что график выхода новых банкнот смещается по времени, сроки их появления будут объявлены позднее. При этом на прошлой неделе в регионах стали появляться новые купюры номиналом 5 тысяч рублей.