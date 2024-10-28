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Центробанк отложил выпуск новой 500‑рублевой купюры

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России отложил на неопределенный срок выпуск новой купюры номиналом 500 рублей. Ранее планировалось выпустить ее до конца 2024 года.

Предполагалось, что обновление банкнотного ряда 1997 года закончится в 2025 году, пишут «Известия». Однако выпуск обновленной 500-рублевой купюры точно не произойдет в 2024 году, прогнозов относительно сроков ее появления пока нет.

«В этом году мы должны обсудить с экспертами Консультативного совета и жителями нашей страны символы для банкноты 1000 рублей и приступить к разработке ее дизайна. Дальше перейдем к банкнотам других номиналов — 500, 50 и 10», — уточнила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что график выхода новых банкнот смещается по времени, сроки их появления будут объявлены позднее. При этом на прошлой неделе в регионах стали появляться новые купюры номиналом 5 тысяч рублей.

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