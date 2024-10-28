Путин продлил срок службы Бастрыкина

Президент России Владимир Путин на год продлил срок службы сверх предельного возраста главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в документе.

В августе Бастрыкину исполнился 71 год — это на год больше предельного срока службы на этой должности. В сентябре президент внес в Госдуму законопроект, дающий главе государства право продлить полномочия председателя Следственного комитета России.

Бастрыкин руководит СК с января 2011 года. Ведомство было образовано на базе Следственного комитета при прокуратуре, который с 2007 года также возглавлял Бастрыкин.