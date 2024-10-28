Стало известно о главном страхе чиновников перед Lada Aura

Чиновники не хотят пересаживаться на Lada Aura, так как будут приезжать на встречи с мокрой спиной, а удлиненная задняя дверь создаст сложности на парковке.

«Места для воздуховодов сзади не нашлось — оставили без них. Важные персоны испугались, что в костюмах и рубашечках вспотеют и придут на переговоры с мокрой спиной — будет стыдно. В машинах нет климат-контроля, кондиционер пока только для водителя — назад воздух не доходит», — пишет телеграм-канал Mash без ссылок на конкретных недовольных.

Также чиновники пожаловались на габариты автомобиля: увеличенная задняя дверь создаст сложности на парковке у Госдумы. Среди прочих неудобств выделили стеклоподъемники без автоматической доводки, короткий подлокотник, один USB-порт, отсутствие столика для ноутбука, люка, панорамной крыши и регулировки задней спинки.

Lada Aura создана на базе Lada Vesta, машина получила удлиненный кузов. Продажи начнутся в ноябре 2024 года. Цена — от 2,6 миллиона рублей, в максимальной комплектации превысит 3 миллиона рублей, впервые в истории АвтоВАЗа.