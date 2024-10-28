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«Огниво» ожидаемо сорвало куш в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Огниво»

Фильм-сказка «Огниво» собрал в первый уикенд проката 275 миллионов рублей. Это лучший результат среди всех новинок.

Экранизацией сказки «Огниво» занимался режиссер Александр Войтинский («По щучьему велению»). Сюжет повторят оригинальную историю. А главные роли сыграли Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачева.

«Огниво» заняло в прокате лидирующую позицию, собрав 275 миллионов рублей. Российская сказка сумела обойти голливудский релиз «Веном. Последний танец», у которого в кассе 177,8 миллиона рублей без учета сборов в России и Белоруссии.

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