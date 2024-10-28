Турция начала подготовку к визиту Путина

Анкара после переговоров в Казани президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина начала готовиться к визиту российского лидера.

В ходе переговоров на полях саммита БРИКС в Казани Эрдоган заявил Путину, что хочет видеть его в Турции с визитом в ближайшее время.

«Мы ожидаем этот визит, готовимся к нему. Но пока конкретные сроки не определены», — сказал РИА Новости источник в дипломатических кругах.

По его словам, точный срок визита в Турцию главы российского государства в Турцию пока не определен.

Во время встречи с Путиным в Казани турецкий лидер Реджеп Эрдоган в очередной раз озвучил свои предложения по мирному урегулированию конфликта на территории Украины.