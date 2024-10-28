Турция начала подготовку к визиту Путина

Анкара после переговоров в Казани президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина начала готовиться к визиту российского лидера.
В ходе переговоров на полях саммита БРИКС в Казани Эрдоган
заявил Путину, что хочет видеть его в Турции с визитом в ближайшее время.
«Мы ожидаем этот визит, готовимся к нему. Но пока конкретные
сроки не определены», — сказал РИА Новости источник в дипломатических кругах.
По его словам, точный срок визита в Турцию главы российского
государства в Турцию пока не определен.
Во время встречи с Путиным в Казани турецкий лидер Реджеп
Эрдоган в очередной раз озвучил свои предложения по мирному урегулированию
конфликта на территории Украины.