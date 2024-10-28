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Премьеру сериала «Преступление и наказание» перенесли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Преступление и наказание»

Сериал «Преступление и наказание» должен был выйти на «Кинопоиске» 27 октября, но теперь премьеру перенесли на 29 октября, сообщается на сайте онлайн-кинотеатра.

«Никогда такого не было, и вот… Премьера «Преступления и наказания» переносится еще на несколько дней», — говорится в телеграм-канале сервиса.

О причинах переноса не сообщается, но судя по тому, что сериал ждут более 1,3 миллиона зрителей, это может быть рекламным ходом.

Более того, «Кинопосик» на фоне высокого интереса к проекту открыл бесплатный доступ к популярной аудиоверсии романа «Преступление и наказание».

Сериал «Преступление и наказание» снял режиссер Владимир Мирзоев («Внутри убийцы»). Сюжет повторит роман Федора Достоевского, но действия перенесутся в современный Санкт-Петербург.


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