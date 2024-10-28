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Смартфоны подорожали в России

Источник:
«Известия»
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Смартфоны за первые девять месяцев 2024 года в России в подорожали на 12%-15% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщили участники рынка.

«Одна из причин повышения цен — выросший курс доллара, который отразился на стоимости логистики, сопутствующих услуг и конечной цене устройств. Вторая причина — это рост ключевой ставки, который влияет на стоимость заемных средств для поставщиков и ритейлеров», — рассказали «Известиям» в «Марвел-Дистрибуции».

По предварительным данным «М.Видео–Эльдорадо», всего за первые девять месяцев этого года россияне купили 22,3 миллиона смартфонов на общую сумму 528 миллиарда рублей. В топ-5 брендов в количественном выражении вошли Redmi, Tecno, Samsung, Realme и Infinix, следует из материалов объединенного ритейлера.

«Авито» ожидает умеренный сезонный рост цен на смартфоны к Новому году. Но после завершения высокого сезона цены стабилизируются, отметили в компании.

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