Разработчиков игр станут готовить в российских колледжах

Разработчики компьютерных игр и специалисты по работе с искусственным интеллектом появятся в российском перечне специальностей среднего профессионального образования, следует из проекта приказа Минпросвещения.

Начиная с 2025/2026 учебного года получить профессию разработчика игр смогут ребята как после девятого, так и после 11-го класса. Выпускники колледжей смогут работать в соответствии с профстандартом «Связь, информационные и коммуникационные технологии», приводит «Парламентская газета» приказ Минпросвещения.

Колледжам будет непросто найти педагогов по таким дисциплинам, но это возможно, считает директор спортивно-методического центра «Кафедра киберспорта» Виктория Берсенева.

Лучше всего привлекать на роль преподавателей практиков-разработчиков, а в виде практики давать студентам задания, которые затем будут использованы в изданных видеоиграх, считает завкафедрой киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Елена Скаржинская.

Студенты кроме самих игр в колледжах будут изучать разработку программных модулей, иммерсивных и мультимедийных приложений, тестирование информационных систем, 3D-моделирование и визуализацию компонентов системы.