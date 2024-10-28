НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Разработчиков игр станут готовить в российских колледжах

Источник:
«Парламентская газета»
361 2

Разработчики компьютерных игр и специалисты по работе с искусственным интеллектом появятся в российском перечне специальностей среднего профессионального образования, следует из проекта приказа Минпросвещения.

Начиная с 2025/2026 учебного года получить профессию разработчика игр смогут ребята как после девятого, так и после 11-го класса. Выпускники колледжей смогут работать в соответствии с профстандартом «Связь, информационные и коммуникационные технологии», приводит «Парламентская газета» приказ Минпросвещения.

Колледжам будет непросто найти педагогов по таким дисциплинам, но это возможно, считает директор спортивно-методического центра «Кафедра киберспорта» Виктория Берсенева.

Лучше всего привлекать на роль преподавателей практиков-разработчиков, а в виде практики давать студентам задания, которые затем будут использованы в изданных видеоиграх, считает завкафедрой киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Елена Скаржинская.

Студенты кроме самих игр в колледжах будут изучать разработку программных модулей, иммерсивных и мультимедийных приложений, тестирование информационных систем, 3D-моделирование и визуализацию компонентов системы.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
«Распределяющую шляпу» для школьников разработали в России
Минпросвещения допустило появление нового предмета на ЕГЭ
Правила приема в высшие учебные заведения изменятся в 2025 году
Определены даты сдачи и пересдачи ОГЭ
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
СМИ узнали о «плане Путина» по крушению доллара
Представлен «убийца GTA» с фотореалистичной графикой
Путину показали «квазиденьгу» БРИКС
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин продлил срок службы Бастрыкина
Началась шестидневная рабочая неделя
Роскосмос освободит полосу частот под связь 5G
Российскую армию признали сильнейшей в мире
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
51
Власти обсудят запрет продажи сигарет рожденным после 2009 года
49
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
44
Путин признал «огромное сожаление» из‑за конфликта на Украине
41
Российскую армию признали сильнейшей в мире
40
Путину показали «квазиденьгу» БРИКС