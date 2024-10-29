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Премьера молодежной драмы «Музыка времени» состоится в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Музыка времени»

Музыкальный сериал «Музыка времени» про молодых ребят, которые мечтают выступать на сцене, появился в онлайн-кинотеатре Wink.

Сериал «Музыка времени» расскажет историю молодых ребят — участников уникальной музыкальной группы из разных городов и стран, которые репетируют и пишут песни онлайн. Их заветная мечта — встретиться вживую и выступить на сцене большого рок-фестиваля в Москве.

Но для того, чтобы мечта осуществилась, героям придется пройти массу препятствий: столкнуться с непониманием родителей, предательством близких людей, переосмыслить жизненные ценности и преодолеть внутренние страхи.

Премьера молодежной драмы «Музыка времени» — с 29 октября на Wink

Особенно сложно придется их солистке, московской школьнице Василисе, которая мечтает о музыкальной карьере, но с детства страдает патологической боязнью публичных выступлений — пейрафобией. Все события найдут отражения в песнях, которые пишет фронтмен группы — самая молодая участница, ученица десятого класса московской школы Василиса (МАЙВЛ).

Музыкальной основой проекта стал дебютный альбом рок-певицы МАЙВЛ, которая и сыграла главную роль в сериале. Музыкальным продюсером проекта стал Денис Майданов, одну из ролей сыграл Александр Ф. Скляр, а в камео появятся Гарик Сукачев, Ольга Кормухина, Евгений Маргулис и Александр Маршал.

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Культгид #Wink #Кинематограф
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