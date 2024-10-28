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Выбывший блогер вернется в шоу «Первый на деревне»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Блогер Алексей Янгер пополнит ряды участников шоу «Первый на деревне» в новом выпуске, а также в проект вернут выбывшего ранее участника, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

«Видеть на проекте еще раз человека, которого мы выгнали — неожиданно. Первое мое впечатление было негативным, но я немножко подумал и понял, что у нас есть Самира, Алиша и с этим человеком они просто перегрызут друг другу глотки!» — прокомментирует появление знакомого блогера один из лидеров шоу выскажется Муха Биттуев.

Несмотря на приход двух человек, один из участников по итогам голосования все же покинет проект в конце выпуска.

Шоу «Первый на деревне» выходит по понедельникам на ТНТ в 23:00. По правилам реалити, блогеры живут в деревенских условиях и проходят челленжи за деньги и еду.

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