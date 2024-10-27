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Премьера сериала «Преступление и наказание» состоится в ночь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Преступление и наказание»

Первые серии современной экранизации «Преступления и наказания» станет доступна на «Кинопоиске» в воскресенье, 27 октября, в 22.00 по московскому времени.

Сериал выйдет по частям: сначала, 27 октября, зрителям будут доступны четыре эпизода из чести. Остальные шесть серий выйдут только через 30 ноября.

Сериал «Преступление и наказание» снял режиссер Владимир Мирзоев («Внутри убийцы»). Сюжет повторит роман Федора Достоевского, но действия перенесутся в современный Санкт-Петербург.

Роль Раскольникова исполнил Иван Янковский, другие ключевые роли сыграли Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Юлия Марченко.

По данным «Кинопосика», премьеру «Преступления и наказания» ждут более 1,3 миллиона человек.

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