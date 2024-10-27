Как определить левый или правый берег реки

Люди иногда путаются, где левый берег реки, а где правый? Отличить правобережье от левобережья поможет направление течения.

Нужно встать по направлению течения реки и тогда по правую руку будет расположен правый берег реки, по левую руку, соответственно, — левый.

У берегов есть одна особенность. Правый берег рек часто высокий, а левый пологий. Эту асимметрию объясняет закон Бэра.

Закона связан с силой Кориолиса, возникающей из-за вращения Земли. В Северном полушарии она вызывает ускорение вправо. Поэтому на этой части планеты течение подмывает правый берег.