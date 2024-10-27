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Что такое «виртуальное» золото и как его купить

Источник:
Sibnet.ru
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Физические лица в России могут открыть обезличенные металлические счета (ОМС), на который зачисляются не рубли, а драгоценные металлы в граммах: золото, серебро, платина или палладий.

Открытие ОМС позволяет инвестировать деньги в благородный металл, не приобретая его в материальной форме. Драгметаллы клиенту не отдаются, они отображаются на счете виртуально. На имя покупателя открывается персональный счет, где числиться приобретенная масса золота (или другого драгметалла) в граммах.

  • Плюсы ОМС:
  • отсутствие дополнительных расходов на хранение;
  • высокая ликвидность;
  • возможность получения дополнительного дохода в виде процентов;
  • отсутствие рисков порчи или потери металла;
  • освобождение от уплаты НДС.

При зачислении средств, рубли пересчитываются в граммы, при выводе денег, наоборот. При покупке виртуального металла через ОМС НДС не взимается. Вывести средства вкладчик может в любое время.

 

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Экономика #Деньги
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