Что такое «виртуальное» золото и как его купить

Физические лица в России могут открыть обезличенные
металлические счета (ОМС), на который зачисляются не рубли, а драгоценные
металлы в граммах: золото, серебро, платина или палладий.
Открытие ОМС позволяет инвестировать деньги в благородный металл, не приобретая его в материальной форме. Драгметаллы клиенту не отдаются, они отображаются на счете виртуально. На имя покупателя открывается персональный счет, где числиться приобретенная масса золота (или другого драгметалла) в граммах.
- Плюсы ОМС:
- отсутствие дополнительных расходов на хранение;
- высокая ликвидность;
- возможность получения дополнительного дохода в виде процентов;
- отсутствие рисков порчи или потери металла;
- освобождение от уплаты НДС.
При зачислении средств, рубли пересчитываются в граммы, при
выводе денег, наоборот. При покупке виртуального металла через ОМС НДС не
взимается. Вывести средства вкладчик может в любое время.