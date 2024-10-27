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Путин заявил об участии офицеров НАТО в конфликте на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что все происходящее на Украине делается руками офицеров НАТО.

«То, что сейчас происходит, это делается руками натовских офицеров», — сказал российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин выразил надежду, что на Западе услышали его сигналы по поводу возможного разрешения Киеву наносить ракетные удары по территории России.

«Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что Минобороны разрабатывает и предлагает различные варианты ответов.

Президент ранее подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией.

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