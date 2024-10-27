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Депутат Рады призвал к незамедлительным переговорам с Россией

Источник:
РИА Новости
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Оппозиционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал в своем как можно скорее начать переговоры с Россией.

«Чем раньше они начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины», — приводит РИА Новости слова Шевченко.

По мнению депутата, чтобы получить наиболее выгодные условия, нужные две основы

«Первая основа—- это наличие баланса интересов у враждебных и воюющих на тот момент сторон… А не односторонний договор, возлагающий на одну сторону лишь совокупность прав, а на вторую — совокупность обязанностей. (Иными словами "капитуляция")», — отметил Шевченко.

Второй основой для заключения мирного договора, по мнению депутата, выступает «субъективное восприятие лиц» в отношении друг друга. Шевченко пояснил, что речь идет о «контакте» менталитетов.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Wolf Hound

Предлагаю запретить общественников.

urbasik

Пушкин для них опасен. Смысл и так понятен. Веселился гулял но алкогольную отраву не употреблял.

Sovik

Грузия проголосовала за мир. Молодцы, не захотели становиться второй Украиной.

mosquito__2010

дак покажите этих общественников.данилон ты ?