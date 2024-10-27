Депутат Рады призвал к незамедлительным переговорам с Россией

Оппозиционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко
призвал в своем как можно скорее начать переговоры с Россией.
«Чем раньше они начнутся, тем выгоднее будут сформулированы
условия этих переговоров для Украины», — приводит РИА Новости слова Шевченко.
По мнению депутата, чтобы получить наиболее выгодные
условия, нужные две основы
«Первая основа—- это наличие баланса интересов у враждебных
и воюющих на тот момент сторон… А не односторонний договор, возлагающий на одну
сторону лишь совокупность прав, а на вторую — совокупность обязанностей. (Иными
словами "капитуляция")», — отметил Шевченко.
Второй основой для заключения мирного договора, по мнению депутата, выступает «субъективное восприятие лиц» в отношении друг друга. Шевченко пояснил, что речь идет о «контакте» менталитетов.