Маск назвал единственный выход для выживания человечества

Американский предприниматель Илон Маск считает, что у человечества будет больше шансов выжить, если оно станет многопланетным видом.

«Всегда есть вероятность, что на Земле что-то случится, это может быть антропогенная катастрофа или природная катастрофа. Однажды метеорит уже погубил динозавров. История Земли знает множество событий, ведущих к массовому уничтожению, такие события еще будут впереди», — цитирует ТАСС Маска.

Но, по его словам, продолжительность жизни человеческой цивилизации будет гораздо больше, если мы будем многопланетным видом. Одной из спасительных для людей планет станет Марс.

Ранее Маск заявил, что космический корабль Starship может отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через два года. Если полет пройдет успешно, первые пилотируемые запуски на Марс могут состояться уже через четыре года.