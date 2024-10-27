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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Медведев пообещал «салют» на украинском заводе Rheinmetall

Источник:
Sibnet.ru
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Россия отметит запуск немецким концерном Rheinmetall военного завода на Украине «праздничным салютом», предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех военных заводов на Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Свой пост он сопроводил видеокадрами мощного взрыва.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер ранее сообщил, что первый завод Rheinmetall уже заработал на Украине.

Помимо уже функционирующего завода, Rheinmetall планирует построить на Украине еще три объекта, включая пороховой завод и предприятие по выпуску боеприпасов.

 

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