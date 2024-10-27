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Карпин высказался об отставке после поражения от «Ахмата»

Источник:
«Спорт-Экспресс»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможной отставке после поражения от «Ахмата» в матче 13-го тура премьер-лиги.

«Ростов» в субботу, 26 октября проиграл «Ахмату» со счетом (2:3). На Команда Карпина занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Безвыигрышная серия команды достигла семи матчей — при этом грозненцы занимали последнее место в турнирной таблице и ранее не побеждали в РПЛ.

«Подарки, которые мы делаем, — они недопустимы. Говорить про все остальное — команда бежит, борется, глаза горят, они хотят... Да, хотят, но, если делать такие подарки, то выигрывать тяжело», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Карпина, сказанные им на пресс-конференции.

Он сказал, что «мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. «Исправить можно игрой, чтобы не делать таких подарков. А с чем связаны? С нефутбольными вещами. Лучше промолчу, чтобы меня не отстранили на год от футбола», — отметил Карпин.

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Спорт #Футбол
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Wolf Hound

Предлагаю запретить общественников.

urbasik

Пушкин для них опасен. Смысл и так понятен. Веселился гулял но алкогольную отраву не употреблял.

Sovik

Грузия проголосовала за мир. Молодцы, не захотели становиться второй Украиной.

mosquito__2010

дак покажите этих общественников.данилон ты ?