Карпин высказался об отставке после поражения от «Ахмата»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о
возможной отставке после поражения от «Ахмата» в матче 13-го тура премьер-лиги.
«Ростов» в субботу, 26 октября проиграл «Ахмату» со счетом (2:3).
На Команда Карпина занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13
очков. Безвыигрышная серия команды достигла семи матчей — при этом грозненцы
занимали последнее место в турнирной таблице и ранее не побеждали в РПЛ.
«Подарки, которые мы делаем, — они недопустимы. Говорить про
все остальное — команда бежит, борется, глаза горят, они хотят... Да, хотят,
но, если делать такие подарки, то выигрывать тяжело», — приводит «Спорт-Экспресс»
слова Карпина, сказанные им на пресс-конференции.
Он сказал, что «мысли об отставке посещают, но они не
связаны с футболом. «Исправить можно игрой, чтобы не делать таких подарков. А с
чем связаны? С нефутбольными вещами. Лучше промолчу, чтобы меня не отстранили
на год от футбола», — отметил Карпин.