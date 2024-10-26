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Создан самый маленький в мире литиевый аккумулятор

Источник:
Interestingengineering.com
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Ученые из Оксфордского университета разработали крошечный литий-ионный аккумулятор, который помещается в капле воды.

Такое устройство можно использовать в медицине — например, в системах для стимулирования сердечной мышцы, доставки лекарств и питания медицинских нанороботов. Аккумулятор уже успешно испытали на мышах.

Основой литиевого аккумулятора является особый биогидрогель, в который добавляются активные вещества. Молекулы геля после активации начинают последовательное движение, создавая ток и разность потенциалов на противоположных концах.

Компоненты аккумулятора со временем полностью разлагаются, поэтому его можно вводить в любые ткани организма. В ходе эксперимента его поместили в сердечную мышцу, после чего питаемое аккумулятором устройство успешно предотвратило аритмию.

В перспективе такой капельный аккумулятор также сможет доставлять лекарства по сосудам и служить источником питания для нанороботов.

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GammiPluh

"ДЛНР в окружении, и не понимают." и они не понимают, и мы не понимаем о чем ты

Asd10

Он иксперт по всему. К военным отношения не имеет.

Wolf Hound

Предлагаю запретить общественников.

GammiPluh

Ты вдруг опять перестал быть военным экспертом и стал экспертом философом?