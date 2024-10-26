НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин подписал закон против фиктивных браков с иностранцами

Источник:
Sibnet.ru
181 0

Президент России Владимир Путин подписал закон, противодействующий фиктивным бракам россиян с иностранцами. Документ опубликован на портале правовых актов и вступит в силу через 90 дней.

Теперь иностранные граждане могут получить разрешение на временное проживание в упрощенном режиме только после определенного количества лет брака с гражданином России, следует из документа. Этот срок составляет минимум три года.

Кроме того, если брак, на основании которого выдали разрешение на временное проживание, будет расторгнут или признан недействительным в суде, выданное иностранцу разрешение аннулируют.

Вид на жительство иностранному гражданину, у которого есть постоянно проживающий в России ребенок с российским гражданством, чей второй родитель также имеет российское гражданство, будет выдаваться при условии их совместного проживания не менее трех лет.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Власти обсудят запрет продажи сигарет рожденным после 2009 года
Как восстановить утерянный медицинский полис
Совфед одобрил расширение «дачной амнистии»
ФСБ получит прямой доступ к информации о смене имен
смотреть все
Политика #Законы #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия стала четвертой в мире экономикой
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
СМИ узнали о «плане Путина» по крушению доллара
Зеленский предложил России «первый шаг» к примирению
Обсуждение (0)
Картина дня
Российские войска освободили Александрополь
Путин подписал закон против фиктивных браков с иностранцами
Лукашенко оценил «план победы» Зеленского
Президент Сербии назвал Набиуллину гением
О самом главном
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

"ДЛНР в окружении, и не понимают." и они не понимают, и мы не понимаем о чем ты

Asd10

Он иксперт по всему. К военным отношения не имеет.

Wolf Hound

Предлагаю запретить общественников.

GammiPluh

Ты вдруг опять перестал быть военным экспертом и стал экспертом философом?