Путин подписал закон против фиктивных браков с иностранцами

Президент России Владимир Путин подписал закон, противодействующий фиктивным бракам россиян с иностранцами. Документ опубликован на портале правовых актов и вступит в силу через 90 дней.

Теперь иностранные граждане могут получить разрешение на временное проживание в упрощенном режиме только после определенного количества лет брака с гражданином России, следует из документа. Этот срок составляет минимум три года.

Кроме того, если брак, на основании которого выдали разрешение на временное проживание, будет расторгнут или признан недействительным в суде, выданное иностранцу разрешение аннулируют.

Вид на жительство иностранному гражданину, у которого есть постоянно проживающий в России ребенок с российским гражданством, чей второй родитель также имеет российское гражданство, будет выдаваться при условии их совместного проживания не менее трех лет.