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Ученые допустили существование жизни в открытом космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Астробиологи из Гарвардского университета смоделировали среду, в которой могла бы существовать внепланетная жизнь в открытом космосе.

Моделирование показало, что теоретически организмы могут процветать даже вне планет, которые традиционно считаются идеальным местом для зарождения и развития жизни, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом arXiv.

При этом любому биологическому сообществу придется решить несколько задач. Например, им необходимо будет поддерживать внутреннее давление, чтобы оградить себя от космического вакуума. Дл этой цели можно использовать специальную мембрану или оболочку.

Внутри такой оболочки живым существам потребуется обеспечить достаточно высокую температуру. Для этого они могут использовать механизм серебряных муравьев, которые регулируют температуру, варьируя длины волн света, которые они поглощают или отражают.

Колония должна находиться в обитаемой зоне звезды, получая максимально возможное количество света. Кроме этого, в отсутствие гравитации существа должны будут найти способ пополнять запас необходимых микроэлементов.

По оценке специалистов, решение всех задач не выглядит невыполнимым, поэтому в космосе могут обитать самые разные существа. Скорее всего, их колония будет выглядеть, как прозрачная сфера из тонкого и твердого материала.

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Наука #Космос #Наука
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GammiPluh

"ДЛНР в окружении, и не понимают." и они не понимают, и мы не понимаем о чем ты

Asd10

Он иксперт по всему. К военным отношения не имеет.

Wolf Hound

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GammiPluh

Ты вдруг опять перестал быть военным экспертом и стал экспертом философом?