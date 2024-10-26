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iPhone защитит детей от интимных фотографий

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Apple улучшила функцию защиты детей от фотографий с эротическим содержанием. Новые возможности появились в бета-версии iOS 18.2.

Теперь несовершеннолетние пользователи, получившие интимные фотографии, смогут напрямую жаловаться в Apple. Компания рассмотрит заявку и при подтверждении нарушения обратится в полицию, пишет The Guardian.

Защита работает во встроенных приложениях на iPhone, среди которых iMessage, AirDrop, FaceTime, «Контакты» и «Телефон», а также в некоторых сторонних мессенджерах. Для ее включения нужно перейти в «Настройки» — «Экранное время» — «Безопасность общения».

В заявке будут указаны контакты получателя и отправителя, чтобы идентифицировать нарушителя. Если закон был нарушен, Apple запретит преступнику отправлять сообщения в iMessage и передаст информацию в правоохранительные органы.

Функция защиты детей от интимных фотографий впервые появилась в iPhone с выходом iOS 17. Если пользователю младше 13 лет приходит фотография обнаженного тела, изображение автоматически размывается, а родитель получает уведомление.

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GammiPluh

"ДЛНР в окружении, и не понимают." и они не понимают, и мы не понимаем о чем ты

Asd10

Он иксперт по всему. К военным отношения не имеет.

Wolf Hound

Предлагаю запретить общественников.

GammiPluh

Ты вдруг опять перестал быть военным экспертом и стал экспертом философом?