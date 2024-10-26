Названы лучшие бюджетные ТВ‑приставки на Android

Подборку трех лучших телевизионных приставок на базе Android, которые позволяют трансформировать любой ТВ в «умный», представил портал «Палач».

Список открывает приставка Xiaomi TV Stick 4K, выполненная в формате «флешки». Компактное устройство стоимостью от 4,7 тысячи рублей оснащается чипсетом Amlogic S905Y4, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.

Работает приставка Xiaomi под управлением Android TV с поддержкой разрешения 4K, всех стриминговых платформ, Chromecast и голосового помощника «Google Ассистент», отмечают эксперты портала.

В топ-3 вошла Realme TV Stick 4K по цене от 6,3 тысячи рублей. Более высокая стоимость объясняется большей пропускной способностью устройства и операционной системой Google TV с более удобным пользовательским интерфейсом.

Также в списке приставка Xiaomi TV Box S2, стоимость которой начинается от 4,3 тысячи рублей. Устройство оснащается чипом Amlogic S905X4 и работает на ОС Google TV с поддержкой Miracast. Xiaomi TV Box S2 также поддерживает Dolby Vision и HDR10+.