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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ выпустит совершенно новую «Ниву»

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ выпустит совершенно новую Lada Niva, которая будет представлять собой не внедорожник, а кроссовер, сообщил автоэксперт Сергей Цыганов.

По его словам, для новой «Нивы» АвтоВАЗ планирует использовать нынешнюю платформу от Lada Vesta, пишет телеграм-канал «Русский автомобиль». По своим размерам кроссовер можно будет причислить к D-классу.

Однако аналитик отметил, что пока ресурсов для запуска производства у АвтоВАЗа нет, сроки официального старта проекта пока неизвестны. Скорее всего, на первом этапе могут появиться концепты новой модели.

Одновременно в планах российского производителя приступить к созданию новых моделей на принципиально новой «тележке», которую на заводе называют «Нео-Вестой», добавил инсайдер. Платформа будет крупнее текущей «тележки» от Vesta.

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Тема: Русские машины
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