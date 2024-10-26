Трусова отказалась выступать на официальных соревнованиях

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова не будет участвовать в соревнованиях в нынешнем сезоне.

При этом 20-летняя фигуристка продолжит тренироваться в академии «Ангелы Плющенко» и участвовать в ледовых шоу, передает ТАСС со ссылкой на источники.

Пропустившая весь прошлый сезон фигуристка в сентябре приняла участие в контрольных прокатах сборной России. Тогда она рассказала, что пока не может однозначно сказать, что вернулась в большой спорт.

В Пекине Трусова первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Она также бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и двукратная обладательница бронзы чемпионатов Европы.

В августе спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, после чего сменила фамилию на Игнатову.