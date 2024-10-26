Минфин рассчитывает на двукратный рост сборов от налога на вклады

Минфин в следующем году рассчитывает собрать 251,5 миллиарда рублей налога на доходы с депозитов в 2024 году, следует из проекта главного финансового документа на 2025–2027 годы.

Это в 2,3 раза больше оценочной суммы сборов в 2024 году, которая составляет 108,5 миллиарда рублей. В 2026 году такие поступления должны составить 262,1 миллиарда рублей, в 2027-м — 173,3 миллиарда рублей, следует из документа.

Одна из причин резкого роста поступлений от налога — динамика ключевой ставки. С начала 2024 года она находилась на уровне 16%, теперь она поднялась до 21%. Ставка влияет на доходность вкладов — в периоды высокой ставки она растет.

Налог на доходы по вкладам действует в России с 2021 года, но первый раз срок его уплаты должен быть в 2024 году — за прошлый год. Поступления от налога в 2025 году будут формироваться за счет отчислений по доходам россиян от вкладов за текущий год.

При расчете налога учитываются процентные доходы физического лица, полученные за прошедший год, по всем имеющимся счетам и депозитам в рублях и валюте во всех банках. Налог взимается не со всей суммы процентных доходов по вкладам, а только с ее части.

Необлагаемая база зависит от величины ключевой ставки Банка России и рассчитывается так: максимальное значение ставки за отчетный год умножается на 1 миллион рублей. Какой будет необлагаемая база для 2024 года еще неизвестно.