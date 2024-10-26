Общественники предложили запретить сказку Пушкина

Общественные активисты выступили с предложением запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина. По их мнению, выражение «по усам текло, а в рот не попало» содержит скрытый намек на гомосексуальные отношения.

Общественники направили соответствующее заявление в Министерство культуры, утверждая, что текст несет в себе пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), передает телеграм-канал Shot.

Адвокат Александр Добровинский раскритиковал такую трактовку. Он отметил, что для понимания смысла подобных фраз требуется знание культурного контекста и литературных традиций. По преданиям, еда и напитки в ряде случаев были проводниками в мир мертвых.

«Что касается сказок Пушкина, и не только его, герои чаще всего отказывались от яства и лишь имитировали обед, чтобы обмануть нечисть и остаться в живых», — разъяснил Добровинский смысл фразы.