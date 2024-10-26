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Найдена движущаяся назад во времени зеркальная Вселенная

Источник:
Phys.org
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Американские ученые смоделировали существование зеркальной Вселенной, которая движется назад во времени. Теория дает самое простое объяснение механизму расширения нашей Вселенной.

Теоретики последние десятилетия пытались объединить квантовую механику и общую теорию относительности в рамках единой теории, способной описать Вселенную на всех масштабах. Самый популярный кандидат — теория струн.

Однако она предсказывает сложную и хаотичную структуру космоса. Между тем Вселенная на больших масштабах поразительно однородна и плоска, что противоречит прогнозам теории струн и инфляции.

Более того, эксперименты не смогли обнаружить гравитационные волны, которые считаются одним из ключевых предсказаний инфляционной модели. Чтобы объяснить этот парадокс, физики Лэтэм Бойл и Нил Турок выдвинули более простую теорию, основанную на CPT-симметрии.

CPT-симметрия предполагает, что для каждого физического процесса существует «зеркальный» процесс, в котором пространство инвертировано, время обращено вспять, а частицы заменены своими античастицами. Это хорошо разрешает все наблюдаемые противоречия.

Теория «зеркальной Вселенной» пока находится в стадии разработки. Однако она демонстрирует, что существуют альтернативные подходы к пониманию фундаментальных свойств нашей Вселенной, которые могут быть проще, чем устоявшиеся теории.

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