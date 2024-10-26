НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко оценил «план победы» Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
193 0

Так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского не соответствует тому, что происходит на фронте, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Больше всего сейчас упирается Зеленский, предлагая разные форматы, разные планы мирных переговоров, которые больше похожи на лозунги. И эти предложения, самое главное, сегодня не соответствуют тому, что происходит на земле», — цитирует президента Белоруссии БелТА.

Лукашенко отметил, что ранее окончание конфликта на Украине зависело от стран Запада, но в настоящее время США «и особенно европейцы мира хотят больше, чем сам Зеленский», предложения которого противоречат ситуации на фронте.

Российские войска продолжают наступать на Донбассе и успешно освобождают Курскую область. Президент Белоруссии отметил, что Украине в текущей ситуации «уже не до победы, дай бог остановиться».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Украинцы начали массово переезжать в Россию
Аналитик ЦРУ назвал Украину «ходячим мертвецом»
Зеленский отказался принять генсека ООН
Лукашенко оценил вероятность вхождения Белоруссии в состав России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия стала четвертой в мире экономикой
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
СМИ узнали о «плане Путина» по крушению доллара
Зеленский предложил России «первый шаг» к примирению
Обсуждение (0)
Картина дня
Российские войска освободили Александрополь
Лукашенко оценил «план победы» Зеленского
Израиль нанес массированный удар по Ирану
Вспышка высшего уровня произошла на Солнце
О самом главном
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

"ДЛНР в окружении, и не понимают." и они не понимают, и мы не понимаем о чем ты

Uynachalnica

Так ее, инфляцию эту! Жаль вот то, что сама инфляция, не смотрит на желания Набиулиной...

Asd10

Он иксперт по всему. К военным отношения не имеет.

GammiPluh

Ты вдруг опять перестал быть военным экспертом и стал экспертом философом?