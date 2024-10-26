Лукашенко оценил «план победы» Зеленского

Так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского не соответствует тому, что происходит на фронте, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Больше всего сейчас упирается Зеленский, предлагая разные форматы, разные планы мирных переговоров, которые больше похожи на лозунги. И эти предложения, самое главное, сегодня не соответствуют тому, что происходит на земле», — цитирует президента Белоруссии БелТА.

Лукашенко отметил, что ранее окончание конфликта на Украине зависело от стран Запада, но в настоящее время США «и особенно европейцы мира хотят больше, чем сам Зеленский», предложения которого противоречат ситуации на фронте.

Российские войска продолжают наступать на Донбассе и успешно освобождают Курскую область. Президент Белоруссии отметил, что Украине в текущей ситуации «уже не до победы, дай бог остановиться».