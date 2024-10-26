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Украинцы начали массово переезжать в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Украины стали массово переезжать в Россию — на ее новые территории, сообщила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.

«Там нет мобилизации. Нет украинизации. Россия предлагает компенсацию в размере 500 долларов за квадратный метр разрушенного жилья. Можно говорить на украинском или русском языке», — пояснила она.

Украинцы бегут от режима президента страны Владимира Зеленского в новые регионы России, так как их выезд в Европейский союз в настоящее время серьезно затруднен. Панченко отметил, что бегство жителей страны является «результат политики Зеленского».

Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла, что из-за большого количества пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости страна может обезлюдеть.

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Политика #Мир #Россия #Общество
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Топ комментариев

GammiPluh

"ДЛНР в окружении, и не понимают." и они не понимают, и мы не понимаем о чем ты

Uynachalnica

Так ее, инфляцию эту! Жаль вот то, что сама инфляция, не смотрит на желания Набиулиной...

Asd10

Он иксперт по всему. К военным отношения не имеет.

GammiPluh

Ты вдруг опять перестал быть военным экспертом и стал экспертом философом?