Российские войска освободили Александрополь

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщает Минобороны.

«Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Взятие Александрополя позволило выйти к Кураховскому водохранилищу. Теперь российские войска смогут наступать на город Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны с многокилометровыми линиями обороны.

Курахово — город, имеющий оперативно-стратегическое значение для развития дальнейших наступательных действий. Его взятие создает угрозу для украинских войск сразу на двух направлениях.