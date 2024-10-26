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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска освободили Александрополь

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия взяла под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщает Минобороны.

«Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Взятие Александрополя позволило выйти к Кураховскому водохранилищу. Теперь российские войска смогут наступать на город Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны с многокилометровыми линиями обороны.

Курахово — город, имеющий оперативно-стратегическое значение для развития дальнейших наступательных действий. Его взятие создает угрозу для украинских войск сразу на двух направлениях.

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Тема: Военная операция на Украине
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