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Вспышка высшего уровня произошла на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Вспышка высшего уровня произошла на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«На Солнце произошла новая вспышка высшего балла — уже вторая за эту неделю. Ранее в четверг здесь же был зарегистрирован сильный взрыв уровня X3.3, воздействие от которого может стать сегодня причиной слабых магнитных бурь», — говорится в сообщении.

Максимум новой вспышки зарегистрировали около 10 часов по Москве. Предварительный балл составил X1.8, что уступает ранее зарегистрированному взрыву, однако воздействие на планету может оказаться заметно сильнее.

Активная область в настоящее время постепенно перемещается от края Солнца к направлению на Землю, в итоге ее влияние на планету быстро растет с перспективами выхода на пиковые значения примерно в понедельник и вторник следующей недели, отмечают астрономы.

Пока предварительно подтверждены выбросы в межпланетное пространство заметных объемов солнечной плазмы, приход которых к Земле становится основной причиной магнитных бурь. Однако официальных данных с космических коронографов пока нет.

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GammiPluh

"ДЛНР в окружении, и не понимают." и они не понимают, и мы не понимаем о чем ты

Uynachalnica

Так ее, инфляцию эту! Жаль вот то, что сама инфляция, не смотрит на желания Набиулиной...

Asd10

Он иксперт по всему. К военным отношения не имеет.

GammiPluh

Ты вдруг опять перестал быть военным экспертом и стал экспертом философом?