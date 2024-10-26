Вспышка высшего уровня произошла на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«На Солнце произошла новая вспышка высшего балла — уже вторая за эту неделю. Ранее в четверг здесь же был зарегистрирован сильный взрыв уровня X3.3, воздействие от которого может стать сегодня причиной слабых магнитных бурь», — говорится в сообщении.

Максимум новой вспышки зарегистрировали около 10 часов по Москве. Предварительный балл составил X1.8, что уступает ранее зарегистрированному взрыву, однако воздействие на планету может оказаться заметно сильнее.

Активная область в настоящее время постепенно перемещается от края Солнца к направлению на Землю, в итоге ее влияние на планету быстро растет с перспективами выхода на пиковые значения примерно в понедельник и вторник следующей недели, отмечают астрономы.

Пока предварительно подтверждены выбросы в межпланетное пространство заметных объемов солнечной плазмы, приход которых к Земле становится основной причиной магнитных бурь. Однако официальных данных с космических коронографов пока нет.