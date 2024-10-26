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Израиль нанес массированный удар по Ирану

Источник:
Sibnet.ru
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Армия обороны Израиля нанесла массированные авиаудары по Ирану, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Отмечается, что бомбардировки проведены в ответ на атаки Ирана на Израиль в последние месяцы.

Вооруженные силы Ирана подтвердили, что нападению подверглись некоторые их военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан. Израилю удалось нанести лишь ограниченный ущерб, его окончательные масштабы выясняются.

В операции было задействовано более ста самолетов, включая истребители F-35, всего ВВС Израиля поразили около 20 целей, пишет The New York Times. Всего израильские силы нанесли три серии ударов по объектам на территории Ирана.

Первая волна была нацелена на иранскую систему противоракетной обороны. Вторая и третья волны были нацелены на базы, где размещены ракеты и беспилотники, а также на предприятия по их производству.

В начале октября Иран атаковал территорию Израиля в ответ на убийство в ходе израильского авиаудара лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. В ходе атаки было выпущено более сотни ракет.

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Топ комментариев

GammiPluh

"ДЛНР в окружении, и не понимают." и они не понимают, и мы не понимаем о чем ты

Uynachalnica

Так ее, инфляцию эту! Жаль вот то, что сама инфляция, не смотрит на желания Набиулиной...

Asd10

Он иксперт по всему. К военным отношения не имеет.

GammiPluh

Ты вдруг опять перестал быть военным экспертом и стал экспертом философом?