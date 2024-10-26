Названа оптимальная влажность воздуха в квартире

Оптимальная влажность воздуха в жилом помещении в холодное время года должна быть 30-45%, а в теплое — 30-60%, сообщила врач-терапевт Анна Серикова.

«Слишком низкая влажность может приводить к сухости, раздражению и повреждению кожи, дыхательных путей и слизистых. Нарушение целостности кожного барьера и слизистых оболочек может повысить чувствительность к аллергенам», — сказала она в комментарии «Газете.Ru».

По словам специалиста, сухость — постоянный спутник кожных заболеваний, в том числе атопического дерматита. Поэтому важно поддерживать влажность в оптимальном диапазоне, иначе ремиссии можно не добиться.

«Зимой из-за отопительного сезона влажность в квартире снижается, поэтому важно ее повышать при помощи увлажнителей воздуха. Кроме них, повысить влажность в помещении помогут растения, регулярная влажная уборка», — посоветовала врач.

Также в сухом воздухе лучше распространяются вирусы и бактерии, шансы заразиться респираторными инфекциями в таком случае растут. Эксперт уточнила, что для измерения уровня влажности в помещении нужно использовать гигрометр.