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Аналитик ЦРУ назвал Украину «ходячим мертвецом»

Источник:
Sibnet.ru
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Положение украинских военных в Донбассе продолжает ухудшаться, им приходится отступать по всей линии фронта, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Dialogue Works.

«Украина — это ходячий мертвец», — сказал Джонсон, выразив уверенность, что западные страны уже не смогут ничем помочь Киеву. По мнению аналитика, Вооруженные силы Украины лишились шанса переломить ход боевых действий в свою пользу.

Российские военные активно в настоящее время продвигаются в Донбассе. За август и первую неделю сентября удалось взять под контроль почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

Западные эксперты считают, что сейчас у Киева нет ресурсов для стабилизации ситуации на поле боя. Дальнейшее наступление российской армии может привести к неконтролируемому развалу ВСУ.

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Политика #Мир #Конфликты
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