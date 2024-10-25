Ключевую ставку подняли до максимума: что это значит

Совет директоров Банка России поднял ключевую ставку до исторического максимума — 21%. Ужесточение денежно-кредитной политики регулятор объяснил необходимостью снизить инфляцию. Как это решение скажется на россиянах?

Ставку увеличили на 200 базисных пунктов — с 19 до 21%. Это рекордный показатель с момента ее введения в 2013 году. Прошлая рекордная ставка была установлена в феврале 2022 года и составляла 20%.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты. Ставка устанавливается восемь раз в год.

Почему ключевая ставка растет

Центробанк в 2024 году уже повышал ключевую ставку — в июле с 16 до 18% годовых и в сентябре — до 19%. Главная причина — высокая инфляция. Очередное повышение спровоцировано той же причиной: в годовом выражении инфляция ускорилась с 7,5% в августе до 9,8% в сентябре.

«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — говорится в релизе Центробанка.

Регулятор отметил, что рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита бюджета в 2024 году также имеют проинфляционные эффекты.

В сентябре правительство приняло решение значительно нарастить траты в конце 2024 года — на 2,2 триллиона рублей. В итоге дефицит федерального бюджета по итогам года вырастет до 3,3 триллионов рублей, хотя планировался на уровне 2,1 триллиона.

По итогам заседания глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что перегрев экономики оказался сильнее, чем ожидалось, это привело к ускоренному росту цен. Способствовали перегреву высокий спрос на кредиты и стимулирующая бюджетная политика.

«За последние три года уровень цен вырос на 30%. При этом рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными изменениями в экономике. Он является следствием усилившегося перегрева спроса», — уточнила она.

На что влияет высокая ставка

При повышении ставки растут проценты по кредитам, включая ипотеку и потребительские займы. Из-за удорожания кредитов деловая и потребительская активность снижается, падают объемы потребления, замедляется рост экономики. Это главные минусы высокой ключевой ставки.

Но есть и плюсы — инфляция в периоды высокой ставки снижается, повышаются ставки по вкладам, что делает привлекательным хранение денег в банках. Курс рубля укрепляется, валюта дешевеет, стоимость импортных товаров постепенно падает.

По оценке экспертов, уже в конце текущего года ставки по депозитам достигнут 23-24% годовых. Сейчас максимальная доходность вкладов в топ-10 российских банков находится на уровне 19,78%.

Что дальше

Следующее заседание совета директоров Центробанка состоится 20 декабря. Регулятор уже сейчас дал жесткий сигнал, предупредив, что в декабре будет рассматриваться новое повышение ставки. Скорее всего, ее в очередной раз поднимут — до 22-23%.

«Нам потребуется существенно более высокая траектория ключевой ставки, чем мы предполагали в июльском прогнозе. Средняя ставка за этот год составит 17,5%, в следующем — 17–20%, в 2026 году — 12–13%. А в 2027 году она достигнет нейтрального диапазона 7,5–8,5%», — спрогнозировала Набиуллина.