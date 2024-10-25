Президент Владимир Зеленский отказался принять генсека ООН Антониу Гутерриша, который собирался посетить Украину после участия в саммите БРИКС.

Гутерриш после Казани хотел приехать в Киев, однако Зеленский «не утвердил этот визит», передает AFP со ссылкой на источник в руководстве страны. Украинские власти считают, что поездка генсека ООН в Россию является «оскорблением международного права».

Министерство иностранных дел Украины 24 октября отметило, что генсек ООН приехал в Казань, в то время как на «саммите мира» в Швейцарии в июне он отсутствовал. Зеленский отметил, что «некоторые» представители ООН «предпочитают искушения в Казани».

Гутерриш также был включен в базу «Миротворец». Этот сайт был создан в 2014 году и публикует личные данные тех, кого авторы списка считают причастными к конфликту в Донбассе и «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».