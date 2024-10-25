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Зеленский отказался принять генсека ООН

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Зеленский отказался принять генсека ООН Антониу Гутерриша, который собирался посетить Украину после участия в саммите БРИКС.

Гутерриш после Казани хотел приехать в Киев, однако Зеленский «не утвердил этот визит», передает AFP со ссылкой на источник в руководстве страны. Украинские власти считают, что поездка генсека ООН в Россию является «оскорблением международного права».

Министерство иностранных дел Украины 24 октября отметило, что генсек ООН приехал в Казань, в то время как на «саммите мира» в Швейцарии в июне он отсутствовал. Зеленский отметил, что «некоторые» представители ООН «предпочитают искушения в Казани».

Гутерриш также был включен в базу «Миротворец». Этот сайт был создан в 2014 году и публикует личные данные тех, кого авторы списка считают причастными к конфликту в Донбассе и «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

"США, Германия, Франция и Великобритания — подталкивают Украину к миру с Россией" - сначала подтолкнули...

Asd10

Это штобы пенсионеров на бабки разводить и безмозглых подростков на терракты? Достойно, чё... Скакуасы...

Denis CENTR

Это он зря😏 сожалеет он, ну ну…😁

Asd10

Таки да. Сдавайся, чубчик кучерявый!! 😁