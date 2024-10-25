Представлен «убийца GTA» с фотореалистичной графикой

Шведская студия Liquid Swords анонсировала новую игру, которая разрабатывается на базе движка Unreal Engine 5.

Проект, у которого пока нет официального названия, похож на GTA и представляет собой ролевую игру с открытым миром и сюжетом, пишет портал Wccftech. Главная особенность новинки — невероятная графика.

После публикации скриншотов пользователи засомневались насчет оригинальности материалов, однако разработчики заверили, что кадры из игры настоящие. Изображения сильно напоминают фотореалистичную версию GTA.

Ожидается, что новинка будет представлять собой продукт класса AAA+ с открытым миром, который авторы называют «криминальным ролевым экшеном». Действие игры будет происходить в детально проработанном городе.