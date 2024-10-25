Французская сеть гипермаркетов «Ашан» покинет Россию. Компания уже нашла покупателя на свой российский бизнес и находится на заключительной стадии переговоров.

По данным издания La Lettre, решение руководства Auchan избавиться от своего бизнеса в России носит принципиальный характер и вызвано ухудшением условий работы. При этом сеть останется на Украине.

Источники газеты Le Figaro уточнили, что руководство ретейлера еще не определилось с выбором покупателя на свои активы в России, в настоящее время оно выбирает между двумя потенциальными кандидатами, имена которых также не раскрываются.

Представители российского подразделения «Ашан» рассказали Forbes, что слухи о продаже бизнеса и уходе с российского рынка ходят уже несколько лет. «Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке», — говорится в заявлении.

Auchan вышла на российский рынок в 2002 году. Французская группа зарегистрировала в стране подразделение — компанию «Ашан», которая владела в стране сетью одноименных гипермаркетов. Сейчас под этим брендом в России работает 241 магазин.