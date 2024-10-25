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Новые банкноты начали выдавать россиянам

Источник:
РИА Новости
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Новые купюры номиналом 5 тысяч рублей начали появляться в российских регионах. Массового появления в обращении следует ждать к ноябрю-декабрю.

Модернизированные банкноты постепенно поступают в денежное обращение через кредитные организации. Старые банкноты образца 1997 году продолжат находиться в обращении наравне с новыми, их вытеснение будет постепенным.

Новая банкнота номиналом в 5 тысяч рублей
Новая банкнота номиналом в 5 тысяч рублей
Фото: © Центробанк РФ

На новой пятитысячной купюре изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа: на аверсе изображена стела «Европа — Азия», на реверсе — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. Банкнота также получила дополнительную защиту.

Центробанк рассчитывает к 2025 году поэтапно модернизировать и другие банкноты — десять, 50, 500 и тысячу рублей. Для них разработают новый дизайн и усилят защиту. Символы для обновленных банкнот отберут с учетом мнения экспертов.

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