Штраф за проезд «зайцем» по платным трассам резко вырастет

Минтранс намерен увеличить штраф за проезд «зайцем» по платным дорогам легковых автомобилей сразу в 6,6 раза, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Предлагается увеличить штраф за неоплату проезда по платным автодорогам с 1,5 до 10 тысяч рублей для легковых и с 5 до 30 тысяч рублей для грузовых авто», — говорится в опубликованном законопроекте.

Кроме того, ведомство предложило ввести штраф 50 тысяч рублей для иностранных перевозчиков и отменить скидку 50% при оплате штрафа в течение 20 дней. Изменения планируется внести в КоАП.

Отмечается, что инициатива связана с тем, что действующие штрафы ниже или сопоставимы со стоимостью проезда. Этим пользуются недобросовестные водители — они погашают только штраф, но не задолженность за проезд.