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Штраф за проезд «зайцем» по платным трассам резко вырастет

Источник:
Sibnet.ru
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Минтранс намерен увеличить штраф за проезд «зайцем» по платным дорогам легковых автомобилей сразу в 6,6 раза, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Предлагается увеличить штраф за неоплату проезда по платным автодорогам с 1,5 до 10 тысяч рублей для легковых и с 5 до 30 тысяч рублей для грузовых авто», — говорится в опубликованном законопроекте.

Кроме того, ведомство предложило ввести штраф 50 тысяч рублей для иностранных перевозчиков и отменить скидку 50% при оплате штрафа в течение 20 дней. Изменения планируется внести в КоАП.

Отмечается, что инициатива связана с тем, что действующие штрафы ниже или сопоставимы со стоимостью проезда. Этим пользуются недобросовестные водители — они погашают только штраф, но не задолженность за проезд.

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mosquito__2010

"США, Германия, Франция и Великобритания — подталкивают Украину к миру с Россией" - сначала подтолкнули...

Asd10

Он иксперт по всему. К военным отношения не имеет.

Asd10

Это штобы пенсионеров на бабки разводить и безмозглых подростков на терракты? Достойно, чё... Скакуасы...

GammiPluh

Люди могут ошибаться... правда на Украину это не распространяется видимо, их ошибки это путь в один конец