Центробанк рекордно повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России по итогам заседания объявил о повышении ключевой ставки с 19% до 21% годовых, сообщается на сайте регулятора.

«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании»,— говорится в релизе.

Ключевая ставка в 21% годовых — рекордная, это самый высокий показатель с момента ее введения в 2013 году. Прошлая рекордная ставка была установлена в феврале 2022 года и составляла 20%.

На последнем заседании 13 сентября совет директоров повысил ставку с 18% до 19%. После этого представители регулятора заявили, что будут рассматривать очередное ужесточение для достижения целевого показателя по инфляции 4%.

Базовый прогноз регулятора предполагает, что в 2024 году инфляция будет в коридоре 6,5–7%, а в 2025 году снизится до 4–4,5%. Однако в сентябре текущего года базовая инфляция выросла до 9,1%.