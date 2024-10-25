НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Водитель упавшего в Мойку автобуса заслушал приговор

Источник:
Sibnet.ru
304 0
Водитель упавшего в Мойку автобуса Рахматшох Курбонов
Фото: © пресс-служба объединенных судов Санкт-Петербурга

Водитель упавшего в Мойку автобуса Рахматшох Курбонов, в котором погибли семь человек, осужден на шесть лет лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Курбонов признан виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, что привело по неосторожности к смерти двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ). Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил ему шесть лет колонии общего режима с запретом на право управления транспортом на 2,5 года.

Автобус с пассажирами упал в реку Мойка с Поцелуева моста днем 10 мая. Водитель выехал на встречную полосу, снес несколько ограждений, зацепил две машины, и, сделав крюк, слетел в воду. В автобусе было восемь пассажиров, выжил только 56-летний мужчина, а также водитель.

В суде Курбонов признал вину, раскаялся и принес извинения семьям погибших. По его словам, причиной трагедии стали загруженность на работе и отсутствие отдыха между сменами. В приговоре говорится, что он вышел в рейс в «утомленном состоянии, ухудшающем его реакцию и внимание, а также ставящем под угрозу безопасность движения».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Смертельное ДТП произошло в центре Кемерова
Звездный нападающий НХЛ погиб в ДТП
Пассажирский автобус под Новосибирском съехал в кювет
Проехавшегося по стае голубей водителя накажут
смотреть все
ЧП #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины
Россия стала четвертой в мире экономикой
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
СМИ узнали о «плане Путина» по крушению доллара
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
38
Путину показали «квазиденьгу» БРИКС
29
Путин признал «огромное сожаление» из‑за конфликта на Украине
28
Россия стала четвертой в мире экономикой
28
СМИ узнали о «плане Путина» по крушению доллара