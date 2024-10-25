Водитель упавшего в Мойку автобуса заслушал приговор

Водитель упавшего в Мойку автобуса Рахматшох Курбонов, в котором погибли семь человек, осужден на шесть лет лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Курбонов признан виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, что привело по неосторожности к смерти двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ). Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил ему шесть лет колонии общего режима с запретом на право управления транспортом на 2,5 года.

Автобус с пассажирами упал в реку Мойка с Поцелуева моста днем 10 мая. Водитель выехал на встречную полосу, снес несколько ограждений, зацепил две машины, и, сделав крюк, слетел в воду. В автобусе было восемь пассажиров, выжил только 56-летний мужчина, а также водитель.

В суде Курбонов признал вину, раскаялся и принес извинения семьям погибших. По его словам, причиной трагедии стали загруженность на работе и отсутствие отдыха между сменами. В приговоре говорится, что он вышел в рейс в «утомленном состоянии, ухудшающем его реакцию и внимание, а также ставящем под угрозу безопасность движения».