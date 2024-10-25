Программу льготного автокредитования продлили на 2025 год

Программа льготного автокредитования будет действовать в 2025 году, на нее планируется выделить 18,06 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

Условия программы пока не менялись. Базовая скидка по условиям льготного кредитования составляет 20% (для жителей ДФО — 25%) для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания стоимостью не более 2 миллионов рублей и 35% (но не более 925 тысяч рублей) для электромобиля.

Под условия попадают модели Lada, УАЗ, ГАЗ полной массой до 3,5 тонны, Haval Jolion, выпущенные в Тульской области, электромобили Evolute, «Москвич 3е» и «Амберавто А5».

Скидка распространяется на медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО.