Как образуются иней и изморозь

Иней и изморозь — два схожих природных явления и их часто путают, но они принципиально отличаются друг от друга.

Иней представляет собой тонкий слой мельчайших кристаллов льда, похожих на снежинки. Он ложится в холодные ночи на еще не покрытую снегом землю, стены, скамейки. автомобили и другие поверхности. Так же образуются морозные узоры на окнах.

Но иней никогда не покрывает тонкие предметы, типа веток или проводов. На них образуется изморозь. Климатологи говорят, что изморозь появляется в результате сублимации водяного пара и состоит из кристалликов льда, нарастающих на тонких длинных предметах с наветренной стороны при слабом ветре и температуре ниже 15 градусов.

И если толщина инея обычно не превосходит двух миллиметров, то у изморози она может достигать нескольких сантиметров. Иней всегда ложится ровным слоем, а изморозь часто — в виде длинных игл.