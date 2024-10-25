Шарапова станет первой россиянкой в Зале теннисной славы

Мария Шарапова станет первой российской теннисисткой, которую включат в Международный зал теннисной славы. До нее такой чести удостоились только два россиянина — Марат Сафин и Евгений Кафельников.

Членами Международного зала теннисной славы в 2025 году станут россиянка Мария Шарапова и американцы Боб и Майк Брайаны, сообщается на сайте организации.

Экс-теннисистка отметила, что включение в Зал славы стало для нее «невероятным признанием». Она рассказала, что передала игровую форму музею.

Шарапова — бывшая первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» (две победы на «Ролан Гаррос», по одной на Australian Open, US Open и Уимблдоне). 11 лет подряд была самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире.

Она — единственная представительница России, выигравшая все турниры «Большого шлема». Завершила карьеру в 2020 году.

В настоящее время в Зал славы включены 267 теннисистов из 28 стран, в том числе россияне Сафин (2016) и Кафельников (2019).