Путин заявил о потере Киевом управления силами в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки деблокировать окружение своих подразделений в Курской области, но уже потеряли стабильное управление над ними, заявил президент России Владимир Путин

«В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», — президент России в интервью программе «60 минут» на канале «Россия-1».

Ранее Путин сообщил, что часть украинских сил численностью около 2 тысяч человек блокирована и окружена в Курской области.

«Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», — сказал президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. По его словам, попытки украинских военных вырваться из блокады безуспешны.