Концерт группы «Звери» в Твери отменили из‑за «неоднозначной позиции»

Концерт «Зверей», который должен был состояться 13 ноября в Твери, отменен, сообщила группа в соцсетях. Его не согласовали из-за «неоднозначной позиции артиста». Власти это отрицают.

«Местная администрация отказала нам в его проведении. Причина — «неоднозначная позиция артиста». К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение», — говорится в посте в телеграм-канале «Зверей».

К сообщению прикреплен скриншот с «маршрутом согласования» выступления «Зверей» правительством Тверской области. В графе комментарии за подписью главы регионального министерства культуры Ксении Глинки написано: «В связи с неоднозначностью позиции артиста».

Представитель комитета по физической культуре и спорту заявил, что группе отказали по другой причине. «В уставе "Юбилейного" (спорткомплекс) не предусмотрено проведение концертов»», — ответили изданию «Подъем» в комитете.

После начала СВО на Украине группа «Звери» выступила в соцсетях с призывом «прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров». Солист Роман Билык также опубликовал пост с осуждением российской военной операции. Сейчас обе публикации недоступны. После этого было отменено выступление «Зверей» на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года.

В августе 2023 года Билык выступил перед бойцами формирования «Каскад» в Донбассе. Позже гитарист группы Герман Осипов выложил видео, на котором Билык поет песню о поездке в Донбасс. После поездки в ДНР «Звери» давали концерты в Москве и других городах.